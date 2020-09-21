Регина фон Флемминг назначена председателем комитета по ESG в Совкомбанке
Председателем комитета Наблюдательного совета по экологии, социальной ответственности и корпоративному управлению (ESG) Совкомбанка назначена Регина фон Флемминг, сообщила пресс-служба компании.
Флемминг закончила аспирантуру Немецкого института развития и торговли, бизнес-школу INSEAD и Институт политических исследований в Париже, а также Свободный университет Берлина. В 1996-2000 гг. была генеральным директором компаний Ehrmann AG и Krone Russia. Затем стала вице-президентом американо-российского инвестиционного фонда «Delta Capital». С 2003 по 2009 г. была владельцем консалтинговой компании Flemming & Partner GmbH Berlin в Москве. С 2005 г. 10 лет занимала пост директора издательского дома Axel Springer Russia.
ПАО «Совкомбанк» — универсальный банк, входящий в топ-10 крупнейших банков России. Его активы составляют около 1,5 трлн руб. по МСФО.