Регина фон Флемминг назначена председателем комитета по ESG в Совкомбанке

Флемминг закончила аспирантуру Немецкого института развития и торговли, бизнес-школу INSEAD и Институт политических исследований в Париже, а также Свободный университет Берлина. В 1996-2000 гг. была генеральным директором компаний Ehrmann AG и Krone Russia. Затем стала вице-президентом американо-российского инвестиционного фонда «Delta Capital». С 2003 по 2009 г. была владельцем консалтинговой компании Flemming & Partner GmbH Berlin в Москве. С 2005 г. 10 лет занимала пост директора издательского дома Axel Springer Russia.