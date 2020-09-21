Андрей Филатов стал директором по маркетингу Яндекс.Маркета
Андрей Филатов стал новым директором по маркетингу Яндекс.Маркета, сообщила пресс-служба компании. Он будет отвечать за проработку маркетингового позиционирования группы компаний, а также привлечение и удержание пользователей.
Более 12 лет Филатов отвечал за маркетинг в различных технологических компаниях. Начал карьеру в Молоток.Ру, затем работал на позиции директора по маркетингут в Wargaming. Последние три года руководил глобальным маркетингом немецкого разработчика мобильных игр Wooga.