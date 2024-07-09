Александр Галушка возглавил совет директоров «Стройтрансгаза»
Главой совета директоров «Стройтрансгаза» (СТГ) избран Александр Галушка, сообщили в компании па итогам заседания коллегиального органа 9 июля. В 2020 г. по президентской квоте назначен членом Общественной палаты. Также указами главы государства назначен членом научного совета Совбеза, координационного комитета президентского фонда культурных инициатив.
Галушка с 2009 г. занимал пост вице-президента организации «Деловая Россия». С 2010 по 2013 г. – президент «Деловой России». В 2013-2018 гг. занимал пост министра РФ по развитию Дальнего Востока. Доверенное лицо Владимира Путина на президентских выборах 2024 г. Соавтор экономической книги «Кристалл Роста».
СТГ – один из ключевых активов предпринимателя Геннадия Тимченко. Портфель проектов компании превышает 500 млрд руб. «СТГ», имеет опыт строительства в 20 странах мира.
Компания являлась генподрядчиком «СКА Арены» в Санкт-Петербурге, стадионов в Нижнем Новгороде и Волгограде к Чемпионату мира по футболу, участков скоростной автомобильной трассы М-12 «Москва-Казань», Багаевского гидроузла в Ростовской области. По поручению президента России СТГ ведет строительство музейных и театрально-образовательных комплексов во Владивостоке, Калининграде, Кемерово и Севастополе. В них разместятся, в том числе, филиалы Большого театра, Русского музея и Третьяковской галереи.