Александр Галушка возглавил совет директоров «Стройтрансгаза»

Компания являлась генподрядчиком «СКА Арены» в Санкт-Петербурге, стадионов в Нижнем Новгороде и Волгограде к Чемпионату мира по футболу, участков скоростной автомобильной трассы М-12 «Москва-Казань», Багаевского гидроузла в Ростовской области. По поручению президента России СТГ ведет строительство музейных и театрально-образовательных комплексов во Владивостоке, Калининграде, Кемерово и Севастополе. В них разместятся, в том числе, филиалы Большого театра, Русского музея и Третьяковской галереи.