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Александр Галушка возглавил совет директоров «Стройтрансгаза»

Ведомости

Главой совета директоров «Стройтрансгаза» (СТГ) избран Александр Галушка, сообщили в компании па итогам заседания коллегиального органа 9 июля. В 2020 г. по президентской квоте назначен членом Общественной палаты. Также указами главы государства назначен членом научного совета Совбеза, координационного комитета президентского фонда культурных инициатив. 

Галушка с 2009 г. занимал пост вице-президента организации «Деловая Россия». С 2010 по 2013 г. – президент «Деловой России». В 2013-2018 гг. занимал пост министра РФ по развитию Дальнего Востока. Доверенное лицо Владимира Путина на президентских выборах 2024 г. Соавтор экономической книги «Кристалл Роста». 

СТГ – один из ключевых активов предпринимателя Геннадия Тимченко. Портфель проектов компании превышает 500 млрд руб. «СТГ», имеет опыт строительства в 20 странах мира.

Компания являлась генподрядчиком «СКА Арены» в Санкт-Петербурге, стадионов в Нижнем Новгороде и Волгограде к Чемпионату мира по футболу, участков скоростной автомобильной трассы М-12 «Москва-Казань», Багаевского гидроузла в Ростовской области. По поручению президента России СТГ ведет строительство музейных и театрально-образовательных комплексов во Владивостоке, Калининграде, Кемерово и Севастополе. В них разместятся, в том числе, филиалы Большого театра, Русского музея и Третьяковской галереи.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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