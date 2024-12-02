ТАСС: Дегтярев стал единственным кандидатом на пост президента ОКР
Глава Министерства спорта Михаил Дегтярев стал единственным кандидатом на пост президента Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник.
«На сегодняшний день Михаил Дегтярев – единственный кандидат на пост президента ОКР», – сказал собеседник агентства.
26 ноября Российский футбольный союз (РФС) провел заседание бюро исполнительного комитета, по результатам которого было принято решение выдвинуть Дегтярева кандидатом на должность президента ОКР. ТАСС уточнял, что его кандидатуру выдвинули почетный член Международного олимпийского комитета (МОК), почетный президент ОКР Виталий Смирнов, член МОК, глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, Федерация тяжелой атлетики России и Всероссийская федерация легкой атлетики.
В октябре 2023 г. МОК приостановил членство Олимпийского комитета России в связи с включением в состав комитета олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. В ноябре Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию ОКР на это решение, но суд позднее отклонил ее. В итоге на Игры-2024 в Париже, которые прошли летом 2024 г., сумели отправиться только 15 россиян в нейтральном статусе.
В ноябре этого года Дегтярев в рамках «Всероссийского форума новых медиа» сообщил, что Россия сблизилась с МОК по вопросу участия российских спортсменов в соревнованиях. Министр спорта выразил мнение, что пора начать движение по воссоединению ОКР с МОК. Он также сообщил, что встречается с чиновниками Международного олимпийского комитета по разным каналам.