Советником замглавы «Росатома» стал участник спецоперации Павел Якушев

С мая этого года Якушев является участником программы «Время героев». Стажировку он прошел под наставничеством гендиректора «Росатома» Алексея Лихачева. На сайте «Время героев» уточняется, что на новой должности Якушев будет заниматься продвижением инициатив по поддержке ветеранов спецоперации и атомной промышленности, а также их семей.