Советником замглавы «Росатома» стал участник спецоперации Павел Якушев
Командир мотострелковой роты Павел Якушев, участвовавший в спецоперации на Украине, назначен советником заместителя гендиректора по персоналу по патриотическому воспитанию госкорпорации «Росатом». Приглашение занять пост военнослужащий получил, став участником кадровой президентской программы «Время героев», сообщается на ее сайте.
Якушев родился в городе Мытищи Московской области в 1979 г. В 2002 г. окончил Московский военный институт Федеральной пограничной службы РФ. С 2003 по 2022 гг. занимался предпринимательской деятельностью. С 2022 г. стал участвовать в спецоперации на должности командира мотострелковой роты, награжден орденом Мужества.
С мая этого года Якушев является участником программы «Время героев». Стажировку он прошел под наставничеством гендиректора «Росатома» Алексея Лихачева. На сайте «Время героев» уточняется, что на новой должности Якушев будет заниматься продвижением инициатив по поддержке ветеранов спецоперации и атомной промышленности, а также их семей.
«Уверен, что в ходе своей работы я смогу внести ценный вклад в реализацию проектов, направленных на патриотическое воспитание, развитие спортивного направления, а также поддержку талантливых детей и молодежи», – сказал Якушев.
Программу «Время героев» поручил создать президент РФ Владимир Путин. Заявленная цель проекта – переподготовка участников спецоперации на Украине. По словам Путина, именно они должны занимать ведущие позиции в госкомпаниях, бизнесе, в государственном и муниципальном управлении, возглавлять крупные отечественные проекты.
В октябре в Telegram-канале Кремля сообщалось, что новые посты получили уже 10 участников программы «Время героев». Например, председатель народного совета Донецкой народной республики Артем Жога указом Путина был назначен полномочным представителем президента РФ в Уральском федеральном округе.
Второй поток обучения в рамках программы «Время героев» был открыт с 15 ноября и продлится до 15 января 2025 г., сообщал первый замруководителя администрации главы государства Сергей Кириенко.