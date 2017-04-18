МВФ: мировая экономика может расти быстрее

В глобальную экономику приходит весна, считают в Международном валютном фонде (МВФ): после шести лет отстающих темпов роста рост ускоряется. МВФ символически повысил на 0,1 п. п. (по сравнению с январской оценкой в 3,4%) прогноз роста в 2017 г., говорится в опубликованном сегодня докладе.

Прогноз на 2018 г. остался прежним: ускорение темпов до 3,6%. Хотя ожидается улучшение показателей в 2017 и 2018 гг., но рост остается довольно низким во многих развитых экономиках, указывает главный экономист МВФ Мори Обсфельд. Но даже такому осторожному оптимизму может помешать рост протекционизма, который чреват переходом к торговым войнам, предупреждает он.

Что пересмотрели

Россия тоже может Улучшен прогноз роста российской экономики на 0,3 п. п. (до 1,4%) в 2017 г. и 0,2 п. п. (до 1,4%) в 2018 г. Экономика КНР замедлится в этом году до 6,6% (с 6,7% в 2016 г) и до 6,2% в следующем. Повышен прогноз роста британской экономики до 2% в 2017 г. (против 1,5% ранее): негативные эффекты и неопределенность, возникшие после Brexit, снизились, указывают в МВФ.

Апрельский прогноз динамики развивающихся стран не отличается от январского (рост в 4,5% в 2017 г. и 4,8% в 2018 г.), но внутри группы некоторые показатели уточнены (см. врез). Прогнозы роста были повышены в отношении Китая из-за более значительных, чем ожидалось, мер поддержки, а также по России, где спад активности достиг дна, а повышение цен на нефть способствует восстановлению экономики, указывают в МВФ.

В группе стран с развитой экономикой по сравнению с октябрьскими оценками повышен прогноз роста в США из-за предполагаемого смягчения налогово-бюджетной политики и повышения уверенности инвесторов после президентских выборов, отмечается в обзоре. А еще в фонде отмечают перспективы Европы и Японии, связанные с начавшимся во второй половине 2016 г. циклическим восстановлением в мировой обрабатывающей промышленности и торговле.