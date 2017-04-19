Освобождение от проверок ФАС как награда за введение комплаенса

ФАС внедряет риск-ориентированный подход и работает над критериями компаний, которые будут включены в список плановых проверок, рассказал «Ведомостям» замруководителя ФАС Сергей Пузыревский. Цель – проверять только тех, у кого особенно высок риск нарушений. В перечень точно попадут естественные монополии с выручкой более 7 млрд руб. в год – это компании с высокими рисками. Но велика вероятность, что в списке окажутся и все компании с такой выручкой – они могут доминировать на рынке, объясняет Пузыревский. Малый и средний бизнес ФАС проверять не будет.

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