Освобождение от проверок ФАС как награда за введение комплаенса

ФАС предлагает освобождать от проверок компании, которые введут систему предупреждений нарушений антимонопольного законодательства
Е. Разумный / Ведомости
ФАС внедряет риск-ориентированный подход и работает над критериями компаний, которые будут включены в список плановых проверок, рассказал «Ведомостям» замруководителя ФАС Сергей Пузыревский. Цель – проверять только тех, у кого особенно высок риск нарушений. В перечень точно попадут естественные монополии с выручкой более 7 млрд руб. в год – это компании с высокими рисками. Но велика вероятность, что в списке окажутся и все компании с такой выручкой – они могут доминировать на рынке, объясняет Пузыревский. Малый и средний бизнес ФАС проверять не будет.