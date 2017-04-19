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Статья опубликована в № 4305 от 19.04.2017 под заголовком: Самоконтроль от ФАС

Освобождение от проверок ФАС как награда за введение комплаенса

Применением такого стимула обсуждает ФАС
ФАС предлагает освобождать от проверок компании, которые введут систему предупреждений нарушений антимонопольного законодательства
ФАС предлагает освобождать от проверок компании, которые введут систему предупреждений нарушений антимонопольного законодательства
Е. Разумный / Ведомости

ФАС внедряет риск-ориентированный подход и работает над критериями компаний, которые будут включены в список плановых проверок, рассказал «Ведомостям» замруководителя ФАС Сергей Пузыревский. Цель – проверять только тех, у кого особенно высок риск нарушений. В перечень точно попадут естественные монополии с выручкой более 7 млрд руб. в год – это компании с высокими рисками. Но велика вероятность, что в списке окажутся и все компании с такой выручкой – они могут доминировать на рынке, объясняет Пузыревский. Малый и средний бизнес ФАС проверять не будет.

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