Нужно ли включать НДС в кадастровую стоимость

У судов нет единого подхода к тому, стоит ли учитывать налог на добавленную стоимость (НДС) при установлении кадастровой стоимости

У судов нет единого подхода к тому, стоит ли учитывать налог на добавленную стоимость (НДС) при установлении кадастровой стоимости, говорится в письме Минэкономразвития в Верховный суд, отправленном в конце апреля (о письме сообщил «Интерфакс», «Ведомости» также ознакомились с содержанием).Например, Верховный суд Татарстана написал в определении, что НДС не подлежит включению в кадастровую стоимость, поскольку она используется не для продажи, а как база для налога на имущество физлиц, пишет Минэкономразвития. А Московский городской суд считает, что правильно определять рыночную стоимость, на которую ориентируется кадастровая, с учетом НДС.

Минэкономразвития просит Верховный суд обобщить практику, чтобы дать судам разъяснение и обеспечить единообразие.

Само министерство считает, что в определении стоимости не должно отражаться включение или не включение НДС. Стоимость одного и того же объекта не должна зависеть от режима налогообложения продавца и покупателя, комментирует представитель Минэкономразвития.

Методическими указаниями для оценщиков предусмотрено, рыночные цены для определения кадастровой стоимости не корректируются на затраты по сделке, поскольку не характеризуют объект недвижимости, а определяют специфику сделки и будут отличаться в зависимости от того, как владелец вступает в сделку в отношении объекта недвижимости, пояснил представитель Минэкономразвития.

У многих собственников, возникает вопрос об НДС в налогооблагаемой базе, говорит гендиректор СРО оценщиков АРМО Елена Петровская. Когда налог на имущество брали с балансовой стоимости, для налогоплательщика являющегося плательщиком НДС, налогооблагаемая база была ниже, чем для собственника не являющегося плательщиком НДС, напоминает она: объект основных средств в первом случае принимался к учету по стоимости, очищенной от НДС. Но сегодня в качестве налогооблагаемой базы выступает кадастровая стоимость, которая никак не связана с особенностями налогообложения объектов основных средств, поэтому выделение НДС в ней - искусственная процедура, считает Петровская.

Вопрос действительно дискуссионный и разумно было бы принять единые правила, говорит руководитель департамента оценки и инвестиционного консультирования «МЭФ-Аудит» Дмитрий Трофимов. Он считает, что рыночная стоимость включает НДС, и отдельно выделять его не нужно, а соблюдение «справедливости» (юрлица платят, физики нет) можно осуществлять коррекцией ставок налога (например, не 2,2%, а 2%).

НДС не должен включаться в кадастровую стоимость, считает юрист HEADS Consulting Александра Елизарова. Налоговое законодательство не учитывает НДС при определении стоимости или цены, это платеж, возникающий только при совершении сделки с имуществом, объясняет Елизарова. Кадастровая стоимость объектов капитального строительства, даже если она приближена к рыночной, определяется никак не в результате реализации объектов, а значит, можно согласиться с позицией Минэкономразвития, что вопрос о включении или не включении НДС ставить некорректно, говорит партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко.