Реальная безработица в еврозоне намного выше официальной

Состояние рынка труда в еврозоне намного хуже, чем показывают официальные цифры, говорится в докладе Европейского центрального банка (ЕЦБ). По его оценкам, 15-18% людей в регионе не имеют работы или хотели бы работать больше; это почти вдвое выше официального уровня безработицы. Исследование проливает свет на структурные проблемы рынка труда еврозоны, из-за которых особенно страдают периферийные страны блока и молодые люди. Кроме того, неполная занятость не позволяет работникам рассчитывать на рост оплаты труда.

Официальная безработица сейчас – 9,5%. Это самое низкое значение за семь лет, со времени финансового кризиса в регионе было создано 5 млн рабочих мест. Тем не менее исследование ЕЦБ заставляет усомниться в качестве этих рабочих мест и показывает, что официальная статистика дает неверную картину о состоянии рынка труда.