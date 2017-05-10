Мировая экономика

Реальная безработица в еврозоне намного выше официальной

ЕЦБ оценивает ее в 15–18%, если расширить определение безработных
Из-за большого количества желающих, но не имеющих возможности работать оставшимся сложно рассчитывать на повышение зарплат
Из-за большого количества желающих, но не имеющих возможности работать оставшимся сложно рассчитывать на повышение зарплат
Christophe Ena / AP

Состояние рынка труда в еврозоне намного хуже, чем показывают официальные цифры, говорится в докладе Европейского центрального банка (ЕЦБ). По его оценкам, 15-18% людей в регионе не имеют работы или хотели бы работать больше; это почти вдвое выше официального уровня безработицы. Исследование проливает свет на структурные проблемы рынка труда еврозоны, из-за которых особенно страдают периферийные страны блока и молодые люди. Кроме того, неполная занятость не позволяет работникам рассчитывать на рост оплаты труда.

Официальная безработица сейчас – 9,5%. Это самое низкое значение за семь лет, со времени финансового кризиса в регионе было создано 5 млн рабочих мест. Тем не менее исследование ЕЦБ заставляет усомниться в качестве этих рабочих мест и показывает, что официальная статистика дает неверную картину о состоянии рынка труда.

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Комментарии  ()
Ivanov6699
21:56 10.05.2017
Просто поражаешься ЕЦБ. Откуда взять рабочие места, если миграция идёт дичайшими темпами? Югославия, арабские страны, Африка, Украина... все готовы за копейки работать и "фирмы" готовы к такому раскладу. И удивляются безработице.... ВАУ...
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