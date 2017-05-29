Статья опубликована в № 4330 от 29.05.2017 под заголовком: Мир без льгот
Пользоваться международными льготами будет еще труднее
Россия присоединится к многостороннему соглашению по борьбе с уходом от налогов
- Елизавета Базанова
- / Ведомости
Странам предложено договориться о борьбе с уходом от налогов
REUTERS
Правительство опубликовало распоряжение о подписании многостороннего соглашения (MLI), которое должно помочь бороться с размыванием налоговой базы. Сделать это Минфин планирует 7 июня, рассказал его представитель. Присоединившиеся к соглашению страны смогут одновременно ужесточить действующие двусторонние соглашения об избежании двойного налогообложения.
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