Налоги и сборы
Статья опубликована в № 4330 от 29.05.2017 под заголовком: Мир без льгот

Пользоваться международными льготами будет еще труднее

Россия присоединится к многостороннему соглашению по борьбе с уходом от налогов

Правительство опубликовало распоряжение о подписании многостороннего соглашения (MLI), которое должно помочь бороться с размыванием налоговой базы. Сделать это Минфин планирует 7 июня, рассказал его представитель. Присоединившиеся к соглашению страны смогут одновременно ужесточить действующие двусторонние соглашения об избежании двойного налогообложения.

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