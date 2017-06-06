Госинвестиции и проекты
Статья опубликована в № 4336 от 06.06.2017 под заголовком: Долгая дорога к «Домодедово»

12 млрд рублей за проезд к «Домодедово»

«Автодор» вернулся к идее платной дороги до аэропорта

Платный подъезд к «Домодедово» все же может быть построен – «Автодор» обсуждает проект с потенциальными инвесторами. «Есть проектные проработки, есть финансовая модель», – рассказал предправления госкомпании Сергей Кельбах: рынку интересно, аэропорту «Домодедово» – крайне интересно (его цитаты по «Интерфаксу»).

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