Статья опубликована в № 4348 от 23.06.2017 под заголовком: 1 руб. от Путина
1 рубль от Путина
Президент попросил отдать регионам часть топливных акцизов. Минфин пообещал, но так, чтобы не пострадал федеральный бюджет
- Екатерина Мереминская,
- Ольга Адамчук
- / Ведомости
Если отдать регионам все акцизы, ситуация с дорогами, конечно, улучшится, это существенно сократит дефицит их бюджетов
Максим Стулов / Ведомости
Совершенно точно часть топливных акцизов, которые забрал федеральный бюджет, нужно отдать регионам, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства: «50 копеек, рубль, я не знаю», иначе «будем на телегах там ездить, там невозможно будет вообще передвигаться».
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