Налоги и сборы
Статья опубликована в № 4348 от 23.06.2017 под заголовком: 1 руб. от Путина

1 рубль от Путина

Президент попросил отдать регионам часть топливных акцизов. Минфин пообещал, но так, чтобы не пострадал федеральный бюджет
  • Екатерина Мереминская,
  • Ольга Адамчук
  • / Ведомости

Совершенно точно часть топливных акцизов, которые забрал федеральный бюджет, нужно отдать регионам, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства: «50 копеек, рубль, я не знаю», иначе «будем на телегах там ездить, там невозможно будет вообще передвигаться».

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