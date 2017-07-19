Статья опубликована в № 4366 от 19.07.2017 под заголовком: Единственный поставщик оказался очень живучим
Более 94% закупок по-прежнему неконкурентные
Закупки госкомпаний у единственного поставщика – 31%, иным способом – 62,7% – мониторинг минфина
- Ольга Адамчук
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На торгах проводится лишь 5,6% закупок госкомпаний, остальные идут в обход процедуры конкурсов и аукционов, следует из данных подготовленного Минфином мониторинга
Андрей Гордеев / Ведомости
Закупки госкомпаний не становятся конкурентными: на торгах проводится лишь 5,6% закупок госкомпаний, остальные идут в обход процедуры конкурсов и аукционов, следует из данных подготовленного Минфином мониторинга о состоянии рынка закупок.
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