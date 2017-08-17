Срок налоговых проверок может быть сокращен втрое

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Налоговикам предложено проверять быстрее Денис Гришкин / Ведомости

Контроль налоговиков за бизнесом может быть смягчен – такой законопроект во вторник внес в Госдуму председатель комитета Госдумы по налогам и бюджету Андрей Макаров. Система налогового контроля была создана 15 лет назад, но с тех пор изменилась и работа налоговиков, и сама экономика, пишет он в пояснительной записке: лишние ограничения можно отменить.