Основатель давосского форума похвалил Дональда Трампа

«Посмотрите на отношения с Китаем, на ровные отношения с другими странами… Мы не увидели конфронтации, которой боялись многие люди в мире», – сказал Шваб WSJ



Ruben Sprich / Reuters

Год назад подавляющее большинство участников Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе были критично настроены по отношению к вновь избранному президенту США Дональду Трампу. Они опасались, что он начнет торговые войны, прежде всего с Китаем, который был постоянным объектом нападок Трампа во время предвыборной кампании. На открытии саммита выступил председатель КНР Си Цзиньпин, защищавший ценности, против которых выступал Трамп, – глобализацию, свободную торговлю, тесное международное сотрудничество.

Опасения, связанные с усилением конфронтации в результате политики нового президента США, не оправдались, заявил год спустя, накануне очередного саммита, основатель ВЭФ Клаус Шваб в интервью The Wall Street Journal. Первый год президентства Трампа был сложным, но он добился важного дипломатического прогресса в отношениях с Китаем и другими ведущими странами, отметил Шваб. «Посмотрите на отношения с Китаем, на ровные отношения с другими странами… Мы не увидели конфронтации, которой боялись многие люди в мире», – подчеркнул он.

В январе 2017 г. Трампа в Давосе защищал его сторонник финансист Энтони Скарамуччи. Нового президента не нужно бояться и не стоит судить о намерениях Трампа по манере его высказываний, особенно в Twitter, говорил он. В целом такая позиция оправдалась, хотя сам Скарамуччи пострадал из-за характера Трампа: в июле он был назначен директором по коммуникациям Белого дома, но уже через 10 дней президент его выгнал.

Во вторник Белый дом заявил, что Трамп намерен посетить саммит в Давосе, который пройдет 23-26 января; предыдущим президентом США, приезжавшим на форум, был Билл Клинтон (в 2000 г.). Трамп собирается «продвигать свою политику по укреплению американского бизнеса, американской промышленности, защите интересов американских рабочих», заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Участие Трампа указывает на то, что Белый дом хочет представить свою программу «Америка на первом месте» мировым лидерам в области бизнеса, политики, культуры, но также, возможно, на готовность президента обсудить с ними вопросы безопасности, торговли и иммиграции, пишет WSJ.

В сентябре 2017 г., выступая на Генеральной ассамблее ООН, Трамп обрушился на КНДР за разработку ядерного оружия, а затем представил на международной арене принципы, которые отстаивает его администрация. «Я всегда буду ставить Америку на первое место, – заявил президент. – Так же как и вы, будучи лидерами своих стран, <…> будете ставить их на первое место». США не будут навязывать свои ценности другим странам, добавил он тогда.

Тема очередного, 48-го, саммита в Давосе – «Создание общих ценностей в раздробленном мире». По словам Шваба, ВЭФ намерен представить ряд конкретных идей о том, что делать с растущим национализмом, обострившимися противоречиями в вопросах международной торговли, безопасности и др. Шваб также признал необходимость переоценить процесс глобализации, чтобы она приносила выгоды большему количеству людей: «Думаю, нужно найти новый баланс. Я бы назвал это справедливой глобализацией». По его словам, он понимает мотивацию тех, кто выступает с популистскими антиглобалистскими лозунгами во многих западных странах. Шваб, однако, призывает к созданию новой модели, которая и будет включать лучшие достижения международного экономического сотрудничества, и позволит странам сохранить национальный суверенитет. «Не нужно выплескивать с водой ребенка. Нужно сохранить положительные результаты глобализации, но, конечно, стоит уделить большее внимание созданию такой национальной среды, которая поможет тем, кто остался за бортом», – сказал он.

Важно не пытаться ликвидировать полностью границы государств, поскольку это создаст избыточное давление на общественный порядок внутри стран, добавил Шваб: «Если такое происходит, демократия оказывается под угрозой. И если мне придется выбирать между открытым миром и сохранением демократии, я проголосую за сохранение демократии».