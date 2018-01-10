Инфляция в 2017 году оказалась самой низкой в истории России

Рост цен по итогам 2017 г. замедлился до 2,5%

Евгений Разумный / Ведомости

Рост цен по итогам 2017 г. замедлился до 2,5% - рекордного в новейшей истории России минимума, подтвердил свою предварительную оценку Росстат. Предыдущий минимум был достигнут в 2016 г., когда рост цен замедлился до 5,4% с 12,9% годом ранее.

Целью Центробанка было снизить инфляцию до 4% по итогам 2017 г., но уже в апреле первый зампред регулятора Ксения Юдаева заявила, что этот уровень будет достигнут раньше, а летом — что по итогам всего года инфляция будет «чуть ниже» цели. Уже в июле рост цен неожиданно для аналитиков пробил таргет ЦБ, опустившись до 3,9% - из-за резко подешевевших овощей и фруктов, а к ноябрю достиг исторического минимума в 2,5%.

В декабре инфляция осталась на том же уровне, что соответствует последнему прогнозу ЦБ, но ниже консенсус-прогноза аналитиков Reuters, ожидавших 2,6%. Но в месячном выражении рост цен в декабре ускорился до 0,4% (цены на овощи и фрукты при этом выросли на 4,7%) - после 0,2% в ноябре и октябре. По итогам всего года продовольствие подорожало на 1,1%, непродовольственные товары — на 2,8%, услуги — на 4,4%.

Задача не просто достичь роста цен в 4%, но и удержать его на этом уровне, неоднократно подчеркивал ЦБ. Это принципиально важно для снижения инфляционных ожиданий населения, которые хоть и опустились до минимума в 8,7% в ноябре - декабре, но, по мнению председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, все равно остаются повышенными. Пока удержать инфляцию на уровне 4% не удалось. Всему виной временные факторы — укрепление рубля и рекордный урожай, подчеркивала Набиуллина, которые в 2018 г. исчерпают свое влияние, после чего рост цен ускорится и по итогам года приблизится-таки к 4%.

Экономисты эти ожидания не подтверждают. Аналитики Reuters в этом году ждут роста цен на уровне 3,6% и лишь в следующем году — 4%. Урожай и крепкий рубль полностью замедление инфляции не объясняют, дело в затянувшемся снижении доходов населения, из-за которого производители вынуждены снижать цены, конкурируя за покупателей, утверждал главный экономист БКС Владимир Тихомиров. Доходы россиян падают с 2014 г., в январе - ноябре они сократились на 1,4%.

Осенью министр финансов Антон Силуанов и министр экономического развития Максим Орешкин заявили, что ЦБ стоило бы быстрее снижать ключевую ставку, смягчая тем самым условия кредитования и разогревая рост цен в экономике. В декабре ЦБ неожиданно практически для всех экономистов опустил ключевую ставку сразу на 50 б. п. — до 7,75%, сославшись на продление сделки ОПЕК+. Но теперь возьмет паузу, полагают аналитики Reuters: в ноябре Набиуллина заявляла, что переход от умеренно-жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике займет до двух лет.