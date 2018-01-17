ВЭФ назвал главные угрозы для мировой экономики

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Бизнес боится экстремальных погодных условий, загрязнения воздуха, почвы и воды, а также кибератак и кражи онлайн-данных David Goldman / AP

Мировая экономика окончательно возвращается в норму после глобального финансового кризиса, следом за этим отступают и экономические риски, уступая место экологическим и технологическим, следует из доклада о глобальных рисках Всемирного экономического форума (ВЭФ). Вместе с экономическими на второй план отошли и геополитические угрозы, в пятерке самых разрушительных по своему влиянию из них остался лишь риск применения оружия массового уничтожения. Но хотя экономика растет, а политические конфликты уже не так пугают бизнес, оптимистов среди почти 800 участников опроса ВЭФ не прибавилось: лишь 7% из них отметили снижение угроз, а 59%, напротив, указали на их рост.

На этот раз больше всего пугают экологические и технологические угрозы, следует из пяти самых возможных рисков, рассчитанных ВЭФ. Боится бизнес экстремальных погодных условий, загрязнения воздуха, почвы и воды, а также кибератак и кражи онлайн-данных. Опасения обоснованы, отмечают авторы доклада: согласно индексу ACE, который измеряет интенсивность и продолжительность штормов, в сентябре 2017 г. было зафиксировано максимальное число ураганов, а 76% из 31,1 млн человек, покинувших свои дома в 2017 г., сделали это именно из-за экологических катастроф. Рекорд установила и температура – 2017 г. стал одним из трех самых жарких лет в истории наблюдений. Климатические катастрофы могут еще сильнее нарушить экосистему, которая и так страдает от действия самих людей, которые за 2016 г. уничтожили рекордные 29,7 млн га древесного покрова площадью примерно с Новую Зеландию.

Увеличились и риски кибер-безопасности, признают авторы доклада. Только за 2017 г. было зафиксировано в пять раз больше кибератак на бизнес, чем в 2012 г., а чтобы защититься от них, 254 компании в семи странах в среднем тратили по 11 млн фунтов в год на безопасность – на 27,4% больше, чем в 2016 г.

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