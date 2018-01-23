Концессии на ЦКАД-4 грозит отмена
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Достроить четвертый участок Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) вокруг Москвы должны были к концу 2018 г. Позже президент Владимир Путин отодвинул срок на 2019 г., но даже к этому времени проект может оказаться незавершенным. «Мы, безусловно, будем обсуждать с концедентом возможность переноса сроков строительства этого объекта», – предупреждал летом 2017 г. заместитель гендиректора «Автобана» Денис Анисимов.
Пока договориться удалось лишь о продлении сроков финансового закрытия: у строителей ЦКАД-4 – «Автобана» и РФПИ – появится еще два месяца, до конца марта, чтобы найти деньги на строительство дороги, сообщили два человека, близкие к переговорам по проекту, об этом консорциум договорился с ГК «Автодор» в конце декабря. Сроки финансового закрытия сдвинуты, оно состоится до конца марта подтвердил через представителя Анисимов.
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