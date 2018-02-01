ЦБ не исключил ускорения перехода к нейтральной денежно-кредитной политике

На ближайшем заседании регулятор может как продолжить снижать ставку, так и взять паузу

Снижение ставки до запланированных 6-7% может быть ускорено Александр Щербак / ТАСС

Банк России видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки, заявила журналистам председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Сейчас мы видим, что девальвационные риски, связанные с внешними факторами, ослабли, поэтому не исключаем, что перейдем, будем переходить к нейтральной денежно-кредитной политике чуть быстрее, чем предполагали раньше», – указала Набиуллина. Под девальвационным риском регулятор подразумевает динамику цен на нефть. Сейчас ЦБ такого риска не видит, отметила Набиуллина.

Она предупредила, что когда ЦБ перейдет от жесткой к нейтральной политике, тогда в зависимости от «девальвационных и проинфляционных рисков <...> уже возможно движение ставки в обе стороны».

ЦБ ставил цель в течение одного-двух лет довести ставку до «нейтрального уровня» в 6-7%. На прошлом заседании в декабре регулятор неожиданно для рынка снизил ставку сразу на 0,5 п. п. до 7,75%. Следующее собрание совета директоров ЦБ по вопросу ставки состоится 9 февраля. Набиуллина допускает как очередное снижение, так и сохранение ставки на текущем уровне.

Инфляция обновляет минимум На 29 января инфляция в годовом выражении замедлилась до очередного рекорда – 2,2%, что ниже прогноза ЦБ и Минэкономразвития. «Риски дефляции мы пока не видим», – сказала Набиуллина. В 2018 г. регулятор ожидает инфляцию на уровне 4%.

«Мы не исключаем паузу, но не исключаем и снижение ставки, не исключаем разный шаг, мы видим - и в целом рынки оценивают ситуацию такой вот возможности разных решений центрального банка, – пояснила она.

Набиуллина обратила внимание, что инфляционные ожидания населения находятся на исторически низком уровне, однако они все еще выше таргета ЦБ. «Нас беспокоит не столько уровень инфляционных ожиданий, сколько то, что они не заякорены и могут реагировать на разные внешние и внутренние проявления», – подчеркнула Набиуллина.

Потенциальные санкции США, в том числе возможность ограничения покупки новых облигаций и запрет владения уже выпущенными бумагами, ЦБ оценивает как фактор неопределенности, сказала Набиуллина. Однако даже в случае реализации этих сценариев волатильность на рынке госдолга будет краткосрочной, затем рынки придут к равновесию, полагает председатель ЦБ. «Мы здесь не видим каких-то больших эффектов ни на экономику, ни на финансовую стабильность, ни на финансовый сектор», – заключила она.