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Набиуллина объяснила нежелание ЦБ снижать цель по инфляции до 2%

Эксперты предлагали Банку России снизить цель по инфляции до 2%, но регулятор не согласился с этим. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на Гайдаровском форуме, сообщает Reuters. Набиуллина выразила надежду, что 4% - это «правильный уровень цели», и отметила важность предсказуемости кредитно-денежной политики.

По словам Набиуллиной, политика ЦБ направлена на поддержание инфляции около таргета 4% и на то, чтобы минимизировать отклонение как верх, так и вниз. «Чем стабильнее инфляция, тем быстрее мы можем смягчать денежно-кредитную политику, тем быстрее она станет нейтральной», - сказала Набиуллина. Она также отметила, что в среднесрочной перспективе у инфляции больше рисков отклониться вверх от цели в 4%, чем вниз.

ЦБ ранее ставил задачу добиться снижения инфляции до 4% к концу 2017 г. По итогам 2017 г. инфляция составила 2,5%. ЦБ ожидает возвращения ее к таргету в течение 2018 г. В сентябре Набиуллина говорила, что цель по инфляции около 4% становится постоянной.

Если бы инфляция была более высокой, то доходы населения быстрее бы «съедались», как следствие, упало бы потребление, отметила Набиуллина на Гайдаровском форуме. По ее словам, низкая инфляция повышает доверие потребителей. Рост потребления начался на базе низкой инфляции, добавила председатель ЦБ.

Цитаты Гайдаровского форума