Аркадий Ротенберг станет совладельцем одного из крупнейших подрядчиков России

Аркадий Ротенберг Владимир Гердо/ТАСС

Российский бизнесмен Аркадий Ротенберг рассматривает возможность обратного выкупа одного из крупнейших подрядчиков России – компании «Мостотрест». Как сообщил «Ведомостям» представитель бизнесмена, есть информация, согласно которой НПФ «Благосостояние» – один из акционеров компании – планирует выход из бизнеса.

«Мостотрест» – крупнейший в России подрядчик по строительству мостов и одна из ключевых компаний, реализующих проект транспортного перехода через Керченский пролив. «Мне интересно направление строительства инфраструктурных объектов. Часть активов, акционером которых я являюсь, сосредоточены на инфраструктурных проектах, поэтому покупка пакета позволит нарастить отраслевые синергии и, как следствие, повысить эффективность всего бизнеса», – отметил Ротенберг.

Исполнительный директор «Благосостояния» Юрий Новожилов отметил, что «Мостотрест» - инвестиционный актив, сейчас НПФ рассматривает возможность его продажи. «Мы довольны этой инвестицией. Первый, кому мы предложили, был Аркадий Ротенберг. Сейчас сделка на рассмотрении ФАС, все подробности - после одобрения регулятором», – добавил он.

Подконтрольный РЖД НПФ «Благосостояние» стал контролирующим акционером в «Мостотресте» в апреле 2015 г. Тогда ОАО «ТФК-финанс», акционерами которого являются управляющие компании «Благосостояния», приобрело 38,63% акций «Мостотреста» у компании Marc O’Polo Investments Ltd примерно за 10,04 млрд руб.

До этого самый большой пакет акций «Мостотреста» принадлежал Marc O'Polo Investment, которую связывали с Аркадием Ротенбергом (компания на 68,45% принадлежит его сыну Игорю, оставшиеся 31,55% Marc O'Polo принадлежат топ-менеджерам группы «Н-транс» Константину Николаеву, Никите Мишину и Андрею Филатову). У Marc O'Polo Investment было 38,6% капитала, управляющие компании НПФ «Благосостояние» владели 25% акций «Мостотреста», остальные акции находились в свободном обращении. Сделка с ОАО «ТФК-финанс» вывела Marc O'Polo Investment из состава акционеров «Мостотреста» и довела долю управляющих «Благосостояния» в «Мостотресте» до 63,63%.

19-километровый мост через Керченский пролив должен соединить Крым и Таманский полуостров. Он состоит из четырехполосного автомобильного моста и двух железнодорожных путей. С учетом автомобильных и железнодорожных подходов стоимость проекта, по подсчетам «Ведомостей», превысит 300 млрд руб. Сам мост за 223 млрд руб. строит «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга. Этой же компании без конкурса достались несколько подрядов на подходы к мосту. Значительную часть работ (на 96 млрд руб.) выполнит «Мостотрест».

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