Госдума предложила признать криптовалюту имуществом

Это позволит государству брать налоги с операций с токенами, а кредиторам – обращать на них взыскание

Статья опубликована в № 4534 от 27.03.2018 под заголовком: Криптовалюта пропишется в законе

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Депутаты нашли место криптовалютам в законодательстве Евгений Разумный / Ведомости / Ведомости

В России может появиться правовое определение криптовалюты. Оно предложено в проекте поправок в Гражданский кодекс, которые внесли в Госдуму ее председатель Вячеслав Володин и председатель комитета по госстроительству законодательству и Павел Крашенинников. Проект закрепляет общие понятия, после его принятия власти смогут регулировать новый рынок и признавать сделки в цифровой среде, говорится в пояснительной записке.

Власти пытаются написать рамочный закон, который не противоречил бы существующей законодательной базе и не требовал бы ее серьезного изменения, указывает гендиректор Tokenbox Павел Салас.