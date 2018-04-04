Бизнесу могут разрешить регистрацию без офиса

Статья опубликована в № 4540 от 04.04.2018 под заголовком: Бизнес переедет на почту

Проект поможет снизить затраты при регистрации, рассчитывают в Минэкономразвития, а взаимодействовать с органами власти можно будет через отделения почты Максим Стулов / Ведомости

Такой законопроект разрабатывает Минэкономразвития, следует из уведомления на regulation.gov. Если новые правила будут одобрены, они вступят в силу с июля.

Идею разрешить компаниям регистрироваться без офиса министр экономического развития Максим Орешкин озвучивал в январе. Он предлагал регистрировать компании на базе почтового ящика в электронной форме без пошлин.

Из-за требования указывать адрес регистрации компании несут издержки на аренду помещений, объясняет Минэкономразвития, особенно предприниматели в сфере информационных технологий, которым офисы не нужны. Проект поможет снизить затраты при регистрации, рассчитывает министерство, а взаимодействовать с органами власти можно будет через отделения почты.

Компании действительно сталкиваются с трудностями при регистрации, говорит гендиректор УК «Мунерман и партнеры» Илья Мунерман. Прежде чем создать компанию, учредителю нужно заключить договор аренды, но есть риск, что офис не понадобится. Без договора ФНС может предъявить претензии даже бизнес-центру, что он торгует адресом для создания фирм-однодневок, объясняет он.

Бизнесу отказывают в регистрации и с адресом, делится директор департамента юридической фирмы «Клифф» Юлия Уколова, налоговики считают, что данные об адресе недостоверны. Он важен, чтобы связаться с компанией, но можно использовать и почтовые отделения, считает она, правда, нужен механизм, обязывающий компанию получать там письма. «Почте России» предстоит улучшить работу с компаниями, согласен Мунерман, проблемы могут возникнуть и у бизнеса: для банков адрес почты может оказаться недостаточным для открытия счета.

«Почта России» поддерживает инициативу Минэкономразвития: нагрузка на отделения не вырастет, а компании смогут пользоваться не только доставкой бумажных документов, но и электронных заказных писем.

Но есть риски, что создать фирму-однодневку станет легче, опасается Уколова. Хотя и сейчас требования с адресом не препятствуют их созданию, лишь часть компаний действительно находится по указанному в регистрации адресу. ФНС последние годы исключает фиктивные компании из ЕГРЮЛ: в 2016 г. из него было исключено 780 000 компаний, а в 2017 г. – 520 000. Представитель ФНС не ответил на запрос «Ведомостей».