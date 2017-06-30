К чему приводит использование недостоверного юридического адреса

Бывает, что при регистрации или перерегистрации бизнеса предприниматель указывает не настоящий, а формальный юридический адрес. А иногда покупает его у недобросовестных посредников, и это заканчивается плохо. По юридическому адресу с предпринимателем связываются госорганы и контрагенты. Полная информация о местонахождении фирмы содержится в ЕГРЮЛ, сокращенная – в уставе фирмы. Юрлицо может быть зарегистрировано как в жилом, так и в нежилом помещении, но компания может необязательно работать именно по этому адресу.

Есть два варианта регистрации: в жилом фонде, причем даже без согласия собственника, если это место жительства учредителя, участника или директора общества, либо же в нежилом помещении – собственник регистрируется там сам или это делается с его согласия.

Первый вариант самый безопасный: можно напрямую купить адрес у владельца и попросить его получать и передавать покупателю почтовую корреспонденцию в нужные сроки.

Второй вариант нередко предлагается и оформляется недобросовестными фирмами. Выдавая себя за владельцев или их законных представителей, они получают оплату за предоставленный адрес и комплект нужных документов (договор аренды, копию свидетельства о праве собственности, гарантийное письмо). В итоге у предпринимателя на руках оказываются поддельные документы с недостоверным юридическим адресом. Какие могут быть последствия?