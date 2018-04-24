Набиуллина выступила против привязки дивидендов госкомпаний к 50% прибыли



Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина Андрей Гордеев / Ведомости

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала о расхождениях ЦБ и Минфина по вопросу выплаты дивидендов государственных компаний и банков. В вопросе размера дивидендов госкомпаний нельзя ориентироваться на формальную бюджетную планку, заявила Набиуллина на конференции «Российский фондовый рынок». По мнению руководителя ЦБ, нужно, чтобы дивидендная политика была предсказуемой для инвесторов и оптимальной для госкомпаний с учетом их стратегий развития.

«В какой-то период нужны инвестиции, в какой-то – меньше инвестиций. Это не может быть формальной планкой – 50% и всем, и навсегда», – заявила Набиуллина. Государство должно уделять время для выработки оптимальной дивидендной политики для каждой компании и банка, отметила она.

Заявление Набиуллиной последовало после выступления замминистра финансов Алексея Моисеева, который напомнил о планах Минфина добиться от госкомпаний дивидендов в размере не менее половины консолидированной чистой прибыли. По мнению Минфина, выплачивать дивиденды компании и банки могут даже при убытке за прошлый год. В этом случае дивиденды должны рассчитываться из нераспределенной прибыли прошлых лет, заявил Моисеев. «Мы получили значительную поддержку от руководства правительства в этой части и активно с Минэкономразвития работаем над тем, чтобы увеличить количество крупных компаний, которые будут платить 50% по МСФО», – резюмировал замминистра.

Правительство приняло решение о том, что директивы по дивидендам госкомпаний будут согласовываться с Минфином, добавил позже Моисеев: это не значит, что утверждаться будут именно предложения министерства, но голос ведомства будет услышан.

Минфин уже неоднократно пытался добиться от госкомпаний дивидендов исходя из половины консолидированной прибыли. Однако каждый раз госкомпании добивались для себя исключений. В апреле 2018 г. министр финансов Антон Силуанов направил письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву, в котором предупредил о рисках недополучения федеральным бюджетом до 204 млрд руб. дивидендов, или более половины запланированных платежей госкомпаний на 2018 г. В бюджете на текущий год заложены дивиденды в размере 380 млрд руб.

Силуанов привел в пример «Газпром». Правление монополии предложило сохранить размер дивидендов на прошлогоднем уровне, направив на выплаты акционерам только 25% прибыли. Еще одна причина возможного срыва бюджетного плана – промежуточные дивиденды за первое полугодие 2017 г., указывал министр. Такие дивиденды в прошлом году выплатили «Роснефть», «Роснефтегаз» и «Транснефть», что сказалось на их чистой прибыли по итогам 2017 г.

Силуанов попросил Медведева поручить Минэкономразвития и Росимуществу разработать директивы для представителей государства в советах директоров госкомпаний о направлении на дивиденды половины прибыли по МСФО. Также министр попросил премьера инициировать внеочередные собрания акционеров «Роснефтегаза», «Транснефти» и «Роснефти» для выплаты ими промежуточных дивидендов за первое полугодие 2018 г. в размере не меньше, чем за тот же период 2017 г.

В ответ на письмо Силуанова Медведев поручил своему первому заместителю Игорю Шувалову, вице-премьеру Аркадию Дворковичу, министру экономического развития Максиму Орешкину и руководителю Росимущества Дмитрию Пристанскову «вместе с Минфином внести окончательные, не подлежащие пересмотру предложения по размеру дивидендов, подлежащих уплате в 2018 г.».