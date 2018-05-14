Тимакова назвала дату встречи Путина и Медведева о структуре нового правительства

Премьер представит предложения во вторник, но кандидатов в министры не назовет

Премьер-министр Дмитрий Медведев объявил кандидатов в вице-премьеры, но не назвал ни одного будущего министра Евгений Разумный / Ведомости

Премьер Дмитрий Медведев во вторник, 15 мая, представит президенту Владимир Путину предложения о новой структуре федеральных органов исполнительной власти, сообщила пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова. Она напомнила, что во вторник истекает недельный срок, который по Конституции есть у нового премьера для формирования структуры правительства. На вопрос, означает ли это, что во вторник будут объявлены кадровые решения, Тимакова сказала: «Нет, не означает».

При смене правительства президент не только подписывает указ о новом премьере, его заместителях и министрах, но и о структуре федеральных органов исполнительной власти. В указе перечисляются все министерства и ведомства, а также прописывается их подотчетность президенту или премьеру. Именно с помощью этого указа президент создает новые министерства или ликвидирует ненужные. Например, в 2012 г. было ликвидировано Министерство социального развития и здравоохранения. Вместо него появились два отдельных профильных ведомства – Министерство труда и социальной защиты и Министерство здравоохранения.

Путин 8 мая подписал указ о назначении Медведева премьером. Накануне Медведев на встрече с фракцией «Единая Россия» назвал кандидатов в вице-премьеры. Должность первого вице-премьера предложена Антону Силуанову с совмещением его прежнего поста министра финансов, вице-премьером по социальным вопросам может стать председатель Счетной палаты Татьяна Голикова. Прежний социальный вице-премьер Ольга Голодец предложена в вице-премьеры по культуре и спорту. Руководителем аппарата правительства должен стать нынешний помощник президента Константин Чуйченко.

На пост вице-премьера, курирующего ВПК, предложен замминистра обороны Юрий Борисов. Вице-премьером по сельскому хозяйству может стать полпред президента в Центральном федеральном округе Алексей Гордеев, куратором энергетики и промышленности – нынешний и. о. вице-премьера Дмитрий Козак, отвечавший за развитие регионов. Вице-премьера Виталия Мутко предложено переориентировать на строительство и региональную политику. Вице-премьером по цифровой экономике может стать первый зампред аппарата правительства Максим Акимов.

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