Путин предложил назначить Михаила Меня аудитором Счетной палаты

Бывший министр строительства и ЖКХ Михаил Мень Максим Стулов / Ведомости

В Совет Федерации поступило представление президента Владимира Путина о назначении бывшего министра строительства и ЖКХ Михаила Меня аудитором Счетной палаты. Об этом сообщил председатель комитета по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин, передает «РИА Новости».

О том, что Мень может стать аудитором Счетной палаты, ранее сообщал РБК со ссылкой на источники. Один из собеседников издания указывал, что место в Счетной палаты экс-министру предложили после его ухода из правительства. «Михаил Мень – человек с большим опытом работы в правительстве и регионе, такие компетенции могут быть востребованы», – отмечал собеседник, близкий к контрольному ведомству.

Мень может прийти в Счетную палату на место аудитора Александра Филипенко - в среду Совет Федерации рассмотрит вопрос о его досрочном освобождении от должности. Филипенко работает аудитором Счетной палаты с 2010 г. и курирует направление по экспертно-аналитической и контрольной деятельности в области расходов федерального бюджета на здравоохранение, образование, культуру, кинематографию и средств Фонда обязательного медицинского страхования.

Мень был министром строительства и ЖКХ с конца 2013 г. Именно тогда и был создан Минстрой – министерство преобразовали из Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Госстрой). В составе нового правительства, сформированного в мае, Меня не оказалось - его сменил бывший губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Курировать стройку в правительстве в должности вице-премьера назначили Виталия Мутко.

Сменилось и руководство Счетной палаты. Ее новым руководителем стал председатель совета Центра стратегических разработок и экс-министр финансов Алексей Кудрин. Прежний председатель контрольного ведомства Татьяна Голикова перешла в правительство на должность вице-премьера по социальной политике.

По Конституции председателя Счетной палаты и половину из 12 аудиторов назначает Госдума, а зампреда и другую половину аудиторов – Совет Федерации. Срок полномочий аудиторов составляет шесть лет.

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