Алексей Кудрин хочет расширить полномочия Счетной палаты

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Кудрин только что получил новые полномочия и хочет максимально расширить функционал в короткие сроки, объясняет федеральный чиновник Евгений Разумный / Ведомости

Счетная палата хочет расширить полномочия в вопросах проверки Центробанка. Об этом на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку 4 июня заявил аудитор Счетной палаты Андрей Перчян.

«ЦБ стал мегарегулятором на наших глазах, с 2013 г. постепенно идет увеличение сфер финансового рынка, которые они регулируют, – цитирует Finmarket слова аудитора. – В полномочиях Счетной палаты, наверное, надо отобразить адекватно подобные же расширения полномочий для нашей организации». В 2019 г. Счетная палата планирует включить в план проверок использование средств Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС), силами которого ЦБ с прошлого года санирует банки, объявил Перчян и попросил Госдуму дать такое поручение. «Если вы нам такое поручение дадите, для нас было бы лучше, потому что ФКБС находится в некоем пограничном положении. В полномочиях Счетной палаты можно считать, что есть это, а можно считать, что и нет, поспорить можно <...> Если будет поручение, нам будет проще», – сказал Перчян.