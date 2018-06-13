Алексей Кудрин хочет расширить полномочия Счетной палаты
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Счетная палата хочет расширить полномочия в вопросах проверки Центробанка. Об этом на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку 4 июня заявил аудитор Счетной палаты Андрей Перчян.
«ЦБ стал мегарегулятором на наших глазах, с 2013 г. постепенно идет увеличение сфер финансового рынка, которые они регулируют, – цитирует Finmarket слова аудитора. – В полномочиях Счетной палаты, наверное, надо отобразить адекватно подобные же расширения полномочий для нашей организации». В 2019 г. Счетная палата планирует включить в план проверок использование средств Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС), силами которого ЦБ с прошлого года санирует банки, объявил Перчян и попросил Госдуму дать такое поручение. «Если вы нам такое поручение дадите, для нас было бы лучше, потому что ФКБС находится в некоем пограничном положении. В полномочиях Счетной палаты можно считать, что есть это, а можно считать, что и нет, поспорить можно <...> Если будет поручение, нам будет проще», – сказал Перчян.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}