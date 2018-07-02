Экономисты оценили потерянное благосостояние пользователей Facebook и Google

Статья опубликована в № 4599 от 02.07.2018 под заголовком: Есть что прибавить к ВВП

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За $1 отказаться от Facebook в 2017 г. были готовы 18,4% участников опроса, за $37,7 и больше – половина Евгений Разумный / Ведомости

«Что вы выберете – продолжать пользоваться Facebook или не заходить в него месяц в обмен на $200?» – такой вопрос задали онлайн нескольким тысячам интернет-пользователей США исследователи Эрик Бринолфссон и Авинаш Ганнаманени из MIT и Феликс Эггерс из Гронингемского университета. Разным пользователям предлагали разные суммы – от $1 до $1000, гарантировав, что каждый 200-й участник опроса действительно получит деньги. Исследование проходило летом 2016 и 2017 гг., ответили 2885 человек. За $1 отказаться от Facebook в 2017 г. были готовы 18,4% участников опроса, за $37,7 и больше – половина опрошенных.

Так можно оценить, насколько улучшают благосостояние любые цифровые товары или услуги в экономике, только опрашивая уже сотни тысяч и миллионы людей, предлагают исследователи в докладе. ВВП как индикатор экономической активности и благосостояния изобрели в 1930-е гг., но многие цифровые товары, хоть и увеличивают благосостояние, не попадают в расчет ВВП, так как бесплатны для потребителя, пишут авторы доклада.

Вслед за первым исследованием авторы доклада протестировали свой метод уже на бОльшей выборке – участникам опроса предложили за ту или иную сумму год не пользоваться одной из восьми категорий товаров: электронной почтой, поисковиками, онлайн-картами, онлайн-магазинами, видеостриминговыми (YouTube, Netflix) и музыкальными сервисами, социальными сетями или мессенджерами. Самыми дорогими оказались поисковики: половина респондентов готовы были отказаться от них на год за $17 530, от электронной почты – за $8414, от онлайн-карт – $3640. Такая цена связана с недостатком заменяющих товаров, предполагают авторы доклада, для большинства такие сервисы бесплатны и большая часть цены – излишек потребителя. Видеостриминговые сервисы оценили в $1170 в год, хотя реально люди платят за такие услуги около $120–240 в год. Самые дешевые – онлайн-магазины ($842), соцсети ($322), музыкальные сервисы ($168) и мессенджеры ($155).

Microsoft, Amazon, Google и Facebook могли бы проводить такие опросы массово, считают исследователи: оценки приблизительные, но это лучше, чем игнорировать сектор.

Подход интересный, но есть нюансы, говорит главный экономист «ВТБ капитала» по России Александр Исаков: «Представьте себя на месте опрашиваемого: допустим, вы готовы прожить месяц без Facebook за $10, но, поскольку вероятность выигрыша 1 к 200, участники опроса учитывают это, и, чтобы гарантировать $10, вы потребуете сумму в 200 раз больше, а если не любите рисковать, еще больше». В результате оценка полезности окажется завышенной.