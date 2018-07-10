Самая грязная провинция Китая пытается стать «новой Швейцарией»



Власти провинции, которая постоянно окутывает себя и Пекин смогом, хотят, чтобы в ней управляли не металлургическими заводами, а частным капиталом Petar Kujundzic/REUTERS

Провинция Хэбэй хочет перенять опыт Швейцарии и начала кампанию по привлечению инвестиций и специалистов по управлению частным капиталом. Как и ряд других китайских регионов, она пытается снизить зависимость от тяжелой промышленности. Политика местных властей должна привести к строительству офисной недвижимости и деловых районов, но неизвестно, будет ли в них потребность.

Хэбэй – крупнейший производитель стали и самая загрязненная провинция в стране. По данным министерства защиты окружающей среды Китая, в первом полугодии пять из 10 самых загрязненных городов страны находились именно в Хэбэе, в их числе административный центр – Шицзячжуан. Облака смога, которые подолгу сгущаются над Пекином, обычно вызваны деятельностью металлургических заводов Хэбэя.

Однако производство стали в провинции сокращается; власти Хэбэя в июле объявили о планах уменьшить его в некоторых городах на 50% к 2020 г. Также они вместе с посольством Швейцарии в июле проведут уже второй форум, посвященный финансовым инновациям. На нем будут присутствовать представители ведущих банков по управлению частным капиталом, включая UBS, Credit Suisse и Julius Baer. Форум призван способствовать развитию этой отрасли в Хэбэе. «На фоне постепенного развития отношений между Швейцарией и Китаем, особенно в экономической и финансовых сферах, имеет смысл смотреть на новые возможности и рынки», – отметил Жан-Филипп Ютци из швейцарского посольства в Китае.

Правда, у Хэбэя нет явных преимуществ перед другими финансовыми центрами Китая, например Пекином или Шанхаем. Правительство провинции не ответило на вопросы о том, как оно планирует конкурировать с ними.

В последние годы ряд китайских городов поставили цель стать региональными финансовыми центрами, так как производственный сектор там увядает. Но небоскребы, построенные во многих городах второго и третьего эшелона, зачастую подолгу так и не заполняются арендаторами. Например, в городе Чунцин в центральной части страны последние пять лет наблюдался строительный бум, в ходе которого в центре города было создано семь разных деловых районов. Но на конец 2016 г. в Чунцине пустовало 46% свободных офисных площадей, по данным Savills. В Чэнду на юго-западе Китая было построено пять деловых районов, но свободными остаются 34% офисов. Хэбэй рискует повторить их судьбу.

При этом арендаторами зачастую становятся не те, кого ждали поначалу. «Обычно это небольшие стартапы, занимающиеся обработкой данных или даже складированием товаров. Владельцы зданий, многие из которых являются госкомпаниями, предоставляют им скидки, пока ждут, когда наконец появятся желаемые клиенты», – говорит Джон Закариас, сотрудник Пекинского университета и специалист по развитию китайских деловых районов.

Перевел Алексей Невельский