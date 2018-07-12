Путин продлил ответные санкции против Запада

Продуктовое эмбарго будет действовать как минимум до конца 2019 года

Премьер-министр Дмитрий Медведев и президент Владимир Путин Андрей Махонин / Ведомости

Президент России Владимир Путин продлил ответные санкции против стран, поддерживающих антироссийские санкции. Соответствующий указ подписан и опубликован на официальном портале правовой информации.

Санкции продлены до 31 декабря 2019 г., следует из документа. При необходимости правительство должно вносить предложения об изменении срока действия «отдельных специальных экономических мер», указано там же.

В августе 2014 г. Россия ограничила импорт куриного мяса, говядины, свинины, молочной продукции, рыбы, орехов, овощей и фруктов из США, ЕС, Австралии, Канады и Норвегии. С 2015 г. к этому перечню добавились Исландия, Лихтенштейн, Албания и Черногория, а с 2016 г. – Украина. Список продуктов, запрещенных к ввозу в Россию, также корректировался.

Эти меры стали ответом на санкции этих западных стран в отношении российских политиков, чиновников, бизнесменов и компаний. Продуктовое эмбарго уже неоднократно продлевалось. Данные продуктовые ограничения никак не скажутся на обеспечении внутренних потребностей России, отмечало правительство.

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