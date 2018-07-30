ЧМ-2018 поддержал российский экспорт
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Спрос иностранных болельщиков на российские товары и услуги поддержал российский экспорт во II квартале 2018 г., отмечает ЦБ в информационно-аналитических комментариях «Экономика: факты, оценки, комментарии». По оценке регулятора, физический объем экспорта в апреле – июне вырос на 5–6% в годовом выражении.
Увеличивался и внутренний потребительский спрос: расходы домохозяйств на конечное потребление в апреле – июне выросли на 3–3,5%, оценивает регулятор.
Однако основной рост экспорта произошел за счет увеличения экспортных цен на все базовые товары, кроме алюминия, пишут аналитики РАНХиГС в экономическом мониторинге, однако благодаря иностранным болельщикам вырос экспорт услуг.
Рост экспорта услуг обеспечили предварительные заказы иностранными болельщиками билетов на ЧМ, размещений в гостиницах и отелях, перелетов в города проведения турниров, перечисляет ведущий экономист ЦМАКПа Игорь Поляков. Средние траты болельщика были выше, чем у «обычного» туриста, посещающего Россию, замечает он.
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