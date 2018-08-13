Минэкономразвития предлагает оценить сильные и слабые стороны городов

Чтобы придумать, как стимулировать их развитие

Статья опубликована в № 4629 от 13.08.2018 под заголовком: Города получат оценку вместо денег

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Минэкономразвития хочет оценить вклад городов в экономику Екатерина Ширинкина / Ведомости

Минэкономразвития разработало новую систему оценки российских городов – индекс городского развития («Ведомости» ознакомились с документом, его содержание подтвердил чиновник). Он должен стать унифицированным инструментом для определения проблем и приоритетов в развитии всех типов городов, говорит федеральный чиновник. Представитель Минэкономразвития от комментариев отказался.

Индекс нужен для стратегии пространственного развития, которую Минэкономразвития согласовывает с другими министерствами (курирует региональную политику вице-премьер Виталий Мутко). В ней крупнейшие города рассматриваются в качестве центров социально-экономического роста.