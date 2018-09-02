Регионы не могут решить проблему с качеством информации, необходимой для кадастровой оценки

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У регионов осталось чуть больше года, чтобы настроить работу ГБУ для кадастровой оценки Евгений Разумный / Ведомости

У регионов осталось чуть больше года, чтобы настроить работу государственных бюджетных учреждений (ГБУ) для кадастровой оценки. В 2020 г. заканчивается переходный период, когда все регионы должны создать ГБУ и отказаться от частных оценщиков. Закон должен был устранить недостатки в качестве информации, по которой рассчитывалась кадастровая стоимость, но пока ГБУ проблему не решили и к кадастровой оценке не готовы. К такому выводу пришла рабочая группа Госдумы, когда получила данные региональных опросов о работе ГБУ. 50 регионов, где ГБУ созданы (в том числе Москва и Санкт-Петербург), дали ответ, в остальных ГБУ нет. «Ведомости» ознакомились с данными опроса, их подлинность подтвердили члены рабочей группы.

Анкеты в регионы отправлял со своей подписью первый зампред думского комитета по бюджету и налогам, член рабочей группы Сергей Катасонов. «Мы хотели показать, насколько различается состояние и готовность ГБУ проводить кадастровую оценку, разброс по России огромен», – объяснил он.