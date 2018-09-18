Экономика / Макроэкономика и бюджет

Минфин снова отменил аукцион ОФЗ

Ситуация на рынке еще не стабилизировалась
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Минфин сообщил, что не будет проводить аукцион по размещению ОФЗ в среду, 19 сентября. Ведомство решило сделать еще одну паузу в размещении для стабилизации ситуации на долговом рынке, следует из сообщения на сайте Минфина.

Цены на ОФЗ во вторник росли с открытия торгов. К 14.24 мск доходность 10-летних бумаг составила 8,84%. Накануне рынок закрылся с доходностью 8,95%.

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Комментарии  ()
Zhabua
13:30 18.09.2018
Выше 7,5% доходности имхо овчинка ОФЗ выделки не стоит. Не первая отмена аукциона и, убежден, не последняя. Толку мало, вони много.
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