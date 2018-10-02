Правительство утвердит инвестпрограммы монополий до того, как определит их дивиденды

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Нужны правила формирования тарифов и расчета дивидендов – с учетом инвестпрограмм, считает Минэнерго Андрей Гордеев / Ведомости

Об идее утверждать инвестпрограммы инфраструктурных госкомпаний для определения их дивидендов в интервью «Интерфаксу» рассказал министр энергетики Александр Новак. Речь о компаниях, выручка которых формируется за счет тарифов на транспортировку, например о «Россетях», РЖД, «Транснефти», газотранспортной системе «Газпрома», перечислил Новак.

Сейчас, формируя тарифы, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не закладывает в них выплату дивидендов и компании вынуждены платить их акционерам, сокращая свои инвестпрограммы. Но раз государство формирует для них тарифы и устанавливает дивиденды, оно же должно утверждать и инвестпрограммы, относительно которых и будут оцениваться возможности выплаты дивидендов, объяснил Новак. Формируя тариф, нужно сразу оговаривать, какой процент прибыли инфраструктурных компаний пойдет на дивиденды, а какой – на инвестпрограмму.