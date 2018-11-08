Через два месяца придется платить пошлину при ввозе товаров дороже 500 евро

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Власти придумали, как бороться с челноками Павел Лисицын / ТАСС

Нормы беспошлинного ввоза товаров наземным транспортом сократятся втрое уже с 1 января 2019 г. – такое решение принял совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Документ был опубликован в начале ноября на сайте Евразийского экономического союза.

До 2018 г. в странах союза не было единых норм беспошлинного ввоза товаров для личного пользования – они появились вместе с новым Таможенным кодексом ЕАЭС. Сейчас без уплаты пошлин можно ввозить машиной или поездом товары стоимостью до 1500 евро или до 50 кг, но еще в декабре 2017 г. страны договорились снизить пороги. Это должно было происходить постепенно: в 2019 г. – до 1000 евро, потом снижение на 250 евро ежегодно и так до 500 евро в 2021 г. Вес оставался сначала прежним, в 2020 г. сокращался до 35 кг, через год – до 25 кг. Но ЕЭК решила ускорить процесс – нормы снизятся до 500 евро и 25 кг уже через два месяца. Это предложение России, говорит представитель Федеральной таможенной службы (ФТС).