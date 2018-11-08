Экономика / Налоги и сборы
Статья опубликована в № 4692 от 09.11.2018 под заголовком: Пошлина стала ближе

Через два месяца придется платить пошлину при ввозе товаров дороже 500 евро

Если люди едут на машине или поезде
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Нормы беспошлинного ввоза товаров наземным транспортом сократятся втрое уже с 1 января 2019 г. – такое решение принял совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Документ был опубликован в начале ноября на сайте Евразийского экономического союза.

До 2018 г. в странах союза не было единых норм беспошлинного ввоза товаров для личного пользования – они появились вместе с новым Таможенным кодексом ЕАЭС. Сейчас без уплаты пошлин можно ввозить машиной или поездом товары стоимостью до 1500 евро или до 50 кг, но еще в декабре 2017 г. страны договорились снизить пороги. Это должно было происходить постепенно: в 2019 г. – до 1000 евро, потом снижение на 250 евро ежегодно и так до 500 евро в 2021 г. Вес оставался сначала прежним, в 2020 г. сокращался до 35 кг, через год – до 25 кг. Но ЕЭК решила ускорить процесс – нормы снизятся до 500 евро и 25 кг уже через два месяца. Это предложение России, говорит представитель Федеральной таможенной службы (ФТС).

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