Экономика / Налоги и сборы

Штрафы за непредоставление и задержку бухгалтерской отчетности могут вырасти в 140 раз

Бизнес игнорирует обязанность сдавать ее в Росстат
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Максимальные штрафы за непредоставление и задержку бухгалтерской отчетности могут вырасти в 140 раз – с 5000 до 700 000 руб. Такие поправки в Кодекс об административных правонарушениях на прошлой неделе опубликовал Минфин. Новые правила должны вступить в силу с 2021 г.

Бухгалтерскую отчетность в течение трех месяцев после ее составления бизнес должен сдавать в налоговые инспекции и Росстат, который и отвечает за наполнение государственного информационного ресурса. В середине ноября президент Владимир Путин подписал поправки в закон о бухгалтерском учете, по которым с 2020 г. контроль за этим ресурсом переходит к Федеральной налоговой службе (ФНС).

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