Экономика / Госинвестиции и проекты
Статья опубликована в № 4708 от 03.12.2018 под заголовком: Власти расклеили марки

Власти усилят контроль за системой маркировки товаров

А бизнес получит доступ к собранным данным
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«Ведомости» ознакомились с проектом концепции маркировки, которая в будущем охватит значительную часть товарных потоков в России. Подготовить документ в конце октября поручал премьер Дмитрий Медведев. Подлинность концепции, разработанной Минпромторгом, и копии протокола совещания у премьера подтвердили два разных федеральных чиновника.

Подготовка концепции затянулась из-за спора чиновников, которые никак не могли решить, как контролировать систему. Окончательно договориться удалось только в пятницу на совещании у вице-премьера Максима Акимова, курирующего проект, рассказали два чиновника.

Медведев требовал, чтобы информация системы принадлежала государству, а бизнес получил недискриминационный доступ к ней. Кроме того, он поручил правительству решить, нужно ли наделить систему маркировки статусом государственной информационной системы (ГИС) и не стоит ли разделить функции маркировки товаров и оператора данных. От последней идеи на совещании у Акимова решили отказаться, знают два собеседника «Ведомостей»: всерьез она даже не обсуждалась, будет единый оператор. Еще в конце 2017 г. Медведев назначил им без проведения конкурса Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Эта компания на 50% принадлежит структуре USM Holdings Алишера Усманова и его партнеров, еще по 25% – госкорпорации «Ростех» и управляющему партнеру Almaz Capital Partners Александру Галицкому.

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