Еврокомиссия хочет ужесточить выдачу виз инвесторам
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Еврокомиссия собирается призвать членов ЕС ужесточить выдачу «золотых виз», позволяющих получить вид на жительство или гражданство страны в обмен на инвестиции в ее экономику. Брюссель обеспокоен рисками, связанными с отмыванием денег, коррупцией и уклонением от налогов, и тем, что такими программами могут пользоваться представители организованных преступных группировок, говорится в черновой версии доклада Еврокомиссии, с которой ознакомилась FT. В среду ведомство сделает такие рекомендации странам ЕС.
За последние 10 лет с помощью таких программ члены ЕС привлекли в совокупности около 25 млрд евро, выяснили авторы исследования Global Witness и Transparency International. Больше всего на выдаче виз зарабатывают Испания, Кипр и Португалия, которые ежегодно привлекают в среднем 970 млн, 900 млн и 670 млн евро соответственно, а чаще всего такими программами пользуются китайцы и россияне. Причем последние предпочитают получить гражданство Мальты или Кипра. Но часто страны не следят за происхождением таких денег, одобряют почти все заявки, инвестиции не приносят пользу, а иногда даже создают убытки, говорится в докладе.
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