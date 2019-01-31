Решение ФРС США может переломить негативные рыночные тенденции
Центробанк оправдал самые оптимистичные ожидания инвесторов
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Zuma / TASS
ФРС объявила в среду, что возьмет паузу в повышении ставок (в декабре она прогнозировала два повышения в 2019 г., теперь об ужесточении политики не сказала ни слова). Центробанк также готов корректировать действия в плане сокращения активов на балансе, которые, увеличившись с середины 2008 г. почти в 5 раз – до $4,5 трлн в 2015 г., за прошлый год уменьшились почти на $0,5 трлн.
Рынки отреагировали ростом акций (индексы США подскочили на 1,5%, рост в четверг продолжился в Азии и Европе), золота, падением курса доллара.
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