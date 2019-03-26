Интеллектуальная транспортная система обойдется Москве почти в 140 млрд рублей

Маргарита Рябинкина / Ведомости

В 2012–2017 гг. Москва потратила на внедрение интеллектуальной транспортной системы (ИТС) 62,2 млрд руб., сказано в госпрограмме «Развитие транспортной системы». Прогнозы по 2018 г. – 20,33 млрд руб. (Данные о том, сколько потрачено, в госпрограмме пока не обновлены.) Согласно бюджету, в 2019–2021 гг. Москва потратит еще 56,12 млрд руб., следует из пояснительной записки к бюджету города. Таким образом, затраты на ИТС с 2012 по 2021 г. составят около 138 млрд руб.

В ИТС несколько составляющих: оборудование, которое устанавливается по городу – светофоры, камеры наблюдения, умные знаки, информационные табло и т. д., и многоуровневая система управления этими объектами. В госпрограмме указано, что в ИТС также входят управление единым парковочным пространством, фотовидеофиксация нарушений правил дорожного движения, создание ситуационных центров управления дорожным движением, системы управления городским наземным транспортом и организация реверсивного движения.

«Некоторые представляют, что ИТС – это набор высокотехнологичных примочек, расставленных по городу. Это не совсем так. Обычные светофоры могут создавать огромные пробки на дорогах, а могут, наоборот, помогать их избегать – всё зависит от того, как их настроить и как ими управлять», – объяснял суть ИТС изданию The Village представитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Сегодня в ИТС Москвы – несколько десятков тысяч различных объектов, сказано в официальном ответе ЦОДД «Ведомостям»: около 40 000 светофоров, 3700 детекторов транспорта, 2700 камер телеобзора, 48 метеостанций, более 2000 комплексов фотовидеофиксации и более 170 дорожных информационных табло; в ИТС также входят сотни километров линий связи, сооружения, обеспечивающие размещение кабеля, программное обеспечение, система передачи данных и система обеспечения информационной безопасности.

В мире существуют усредненные оценки влияния ИТС на улучшение дорожной ситуации – это примерно 15% при правильном применении системы и её полноценном внедрении, комментирует координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов. Оценить вклад ИТС в московское движение можно будет только после полного внедрения всех её компонентов, считает он: сейчас не все светофоры подключены к ИТС, а временные светофоры, которые устанавливаются на время строительства, к ИТС даже не подключаются. 90% всех светофоров подключено к ИТС, уточнил представитель ЦОДД.

Московские чиновники считают, что ИТС позитивно сказалась на дорожном движении в городе. «За 10 лет нам удалось достичь снижения количества погибших в ДТП более чем в 2 раза, благодаря в том числе развитию ИТС – установке камер, светофоров, подсветки. Кроме того, несмотря на увеличение количества зарегистрированных автомобилей в полтора раза, средняя скорость движения в Москве в часы пик возросла на 16% за последние семь лет», – говорит представитель ЦОДД.

В 2014 г. мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что интеллектуальная транспортная система столицы заработает полностью до конца года. В начале 2015 г. его заместитель Максим Ликсутов отчитывался, что создание интеллектуальной транспортной системы стоило городу почти 10 млрд руб. «Поддержание такой системы стоит примерно 10% от суммы ее создания, то есть примерно 1 млрд руб. в год мы тратим на то, чтобы эту систему поддерживать в работоспособном состоянии, ее дорабатывать и доставлять какие-то камеры, покупать новые датчики, менять неработающие», – говорил тогда Ликсутов.

В феврале международная компания INRIX назвала Москву городом с самыми большими пробками: московский водитель за минувший год провел в заторах в среднем 210 часов, или почти 9 суток. На втором месте в списке из 220 городов с большим отрывом оказался Стамбул. Нью-Йорк занял 40-е место.

Представители московского правительства раскритиковали этот доклад.

В ближайшие три года Москва планирует тратить еще примерно по 18,7 млрд руб. ежегодно на развитие ИТС. Например, в 2019 г. 7,4 млрд руб. будет направлено на техническое обслуживание, ремонт оборудования и сопровождение автоматизированных систем ИТС; 274,7 млн руб. – на создание и развитие ИТС; 476,5 млн руб. – на строительство и реконструкцию светофоров, 1,1 млрд руб. – на развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры.

Деятельность ЦОДД обойдется бюджету в 2019 г. в 7,55 млрд руб. Еще 940 млн руб. пройдет на разработку и актуализацию комплексных схем организации дорожного движения, схем развития наземного городского пассажирского транспорта, актуализацию и оптимизацию маршрутной сети и др.