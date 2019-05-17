Время Терезы Мэй на посту премьера подходит к концу

Ее правительству так и не удалось договориться с оппозицией о плане Brexit

Francisco Seco / AP Photo

Лейбористы, главная оппозиционная партия Великобритании, в пятницу отказались от дальнейших переговоров с правительством по поводу Brexit. Это снижает шансы на то, что премьер-министру Терезе Мэй удастся найти способ выхода страны из ЕС, который устроил бы британский парламент. Тем временем Мэй готовится назвать сроки своего ухода с поста лидера консервативной партии. Таким образом, решать сложившуюся ситуацию, вероятно, придется уже новому премьеру.

Изначально Великобритания должна была покинуть блок 29 марта. Но парламент трижды голосовал против варианта Brexit, о котором Мэй договорилась с ЕС. Основная проблема заключалась в пункте соглашения, предусматривающем отсутствие границы между Ирландией и Северной Ирландией. Некоторые парламентарии опасались, что из-за него страна окажется втянута в таможенный союз с ЕС. В итоге, остальные члены блока предложили Лондону отсрочить Brexit до 31 октября, чтобы избежать ситуации, когда Великобритания покинет ЕС без каких-либо договоренностей. При этом Брюссель отказался пересматривать условия достигнутого с Мэй соглашения. Та согласилась на отсрочку и стала вести переговоры с лейбористами в попытке спасти свой план.

Переговоры длились шесть недель, но в пятницу 17 мая лидер лейбористов Джереми Корбин отправил Мэй письмо об их прекращении. «Мы не смогли преодолеть важные политические разногласия, – заявил он (цитата по Reuters). – Еще важнее то, что из-за растущей слабости и нестабильности правительства мы не можем быть уверены в соблюдении договоренностей, которые могли бы быть достигнуты».

Мэй на мероприятии, посвященном предстоящим выборам в Европарламент, возложила вину за провал переговоров на лейбористов. По ее словам, те сами не знают, хотят ли они покинуть ЕС или провести повторный референдум, в результате которого Brexit вообще может быть отменен.

На этом фоне курс фунта стерлингов к доллару США в пятницу днем опустился примерно на 0,5% до $1,274, самого низкого уровня с января. По отношению к единой европейской валюте он ослаб на 0,34% до 1,141 евро, минимума с февраля. С начала недели курс фунта снизился почти на 2%, что стало худшим результатом с февраля 2018 г.

Несмотря на неудачу в переговорах, Мэй по-прежнему намерена провести на первой неделе июня новое голосование в парламенте по поводу законопроекта о Brexit, заявила ее администрация. Она отметила, что документ будет отличаться от предыдущих, поскольку правительство скорректировало его с учетом претензий парламентариев. В частности, законопроект должен гарантировать «целостность страны после Brexit, на чем настаивает демократическая юнионистская партия Северной Ирландии, пишет Financial Times.

При этом Корбин в своем письме предупредил, что лейбористы не поддержат план Мэй. Позже он заявил репортерам, что шансов на ратификацию хотя бы части соглашения о Brexit к концу июля нет.

Возможным выходом из тупика было бы провести в парламенте серию голосований по альтернативным вариантам Brexit к началу июня, пишет The Wall Street Journal. Но решение по этому поводу еще не принято.

Между тем в четверг 16 мая Мэй заявила членам консервативной партии, что после проведения в июне голосования по ее плану Brexit она объявит о сроках своего ухода с поста лидера партии. Таким образом, летом будет идти борьба за это место. Новый лидер партии, который автоматически станет премьер-министром, должен быть назначен до съезда партии в Манчестере 29 сентября, отмечает FT. Бывший министр иностранных дел и ярый сторонник Brexit Борис Джонсон уже подтвердил, что намерен побороться за пост премьера.

Электорат консервативной партии предпочитает более решительно отдалиться от ЕС, чем это сейчас предлагает Мэй. Поэтому новым премьером, скорее всего, будет сторонник жесткого Brexit, пишет WSJ. Но кто бы ни стал преемником Мэй, ему, вероятно, будет так же сложно убедить парламент поддержать свой план.

Во время референдума о Brexit в июне 2016 г. голоса распределились на 52% и 48% в пользу сторонников выхода из ЕС. «Британия расколота пополам в вопросе Brexit. Так было в 2016 г. и остается в 2019 г., – приводит Reuters слова Джона Кертиса, эксперта по опросам общественного мнения. – Это одна из причин, почему так трудно решить этот вопрос».