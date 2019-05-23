Росстат отозвал оценку рекордного роста промпроизводства

Сергей Петров / ИТАР-ТАСС

Росстат отозвал оценку роста промышленного производства в апреле из-за ошибки в данных о динамике и объемах добычи газа, говорится в заявлении ведомства. Одно из добывающих предприятий в Ямало-Ненецком автономном округе предоставило неточные данные, что и стало причиной искажения. Ведомство проводит служебное расследование.

Накануне Росстат сообщил, что добыча газа в апреле выросла на 16%. Это расходилось с данными ЦДУ ТЭК об увеличении газодобычи на 3,5% в годовом выражении. После пересчета этот показатель был снижен Росстатом до 2,6%. Оценка темпов роста добычи полезных ископаемых в апреле снижена с 6 до 4,2% год к году, а за январь – апрель – с 5,1 до 4,6%. В результате Росстат снизил и оценку роста промышленного производства в апреле с 4,9 до 4,6%. Предыдущая оценка была максимальной с мая 2017 г., когда производство увеличилось на 6,9% в годовом сопоставлении.

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил журналистам, что такие ошибки недопустимы, передает «Интерфакс». «Понятно, что ошибки произрастают из той отчетности, которую сдает компания, но это не слагает обязанностей с Росстата проверять все данные», – сказал министр, добавив, что в ведомстве должны сделать организационные выводы.

Опрошенные «Ведомостями» экономисты называют такой случай первым. «На моей памяти такого не было», – говорит главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров. Статистику часто пересматривают, но отозвать оценку спустя сутки – действительно необычно, говорит он. Ошибки неизбежны, но эта крупная, в том числе из-за значимости самого товара в оценке промышленности, говорит замдиректора ЦМАКПа Владимир Сальников. Отчасти это могло произойти из-за реформирования Росстата: раньше данные собирали региональные отделения службы, а затем передавали их на федеральный уровень. Сейчас промежуточного звена нет, и данные не проходят региональный фильтр, который выполнял в том числе контрольные функции. Проверка идет и пока делать какие-то выводы рано, говорит представитель Росстата.

Опубликованные в среду данные удивили многих аналитиков. Добыча газа необъяснимым образом выросла на 16% в годовом сопоставлении (после роста на 3,8% в марте). При этом данные расходились с данными ЦДУ ТЭК о росте газодобычи на 3,5% в годовом выражении, говорил Сальников. Кроме того, в апреле, по данным Росстата, двукратно увеличилось производство газового конденсата. В целом газовая отрасль обеспечила еще 1 п. п. роста производства, оценивал он. Ситуация отличается от обычного, систематического обновления данных тем, что есть альтернативный источник цифр (ЦДУ ТЭК. – «Ведомости»), говорит главный экономист «ВТБ капитала» по России и СНГ Александр Исаков. По многим другим позициям независимых источников обычно нет, продолжает он, а пересмотры там могут быть не менее существенными, как отмечал сам Росстат в 2017 г.

Мгновенная реакция – скорее хороший знак, считает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин, что говорит о росте оперативности работы службы. Такой подход можно только приветствовать, согласен Исаков: если быстрый пересмотр станет нормой, это повысит доверие к промышленному производству как индикатору и стимулирует Росстат модернизировать алгоритмы поиска необычных наблюдений, сверки данных с альтернативными источниками.