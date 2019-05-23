ЦБ просит изменить порядок выплаты дивидендов Сбербанка

Евгений Разумный / Ведомости

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина предложила изменить порядок выплаты дивидендов Сбербанка – учитывать их в доходах ЦБ, а не перечислять напрямую в бюджет.

По закону ЦБ должен перечислять в федеральный бюджет 75% прибыли. ЦБ владеет 50% плюс одна акция Сбербанка и должен был получить за 2016 г. и 2017 г. 67,8 млрд и 135,5 млрд руб. дивидендов соответственно, но они были перечислены в федеральный бюджет полностью. Из-за этого ЦБ не смог покрыть часть убытков, объяснила Набиуллина (передает «Интерфакс»): надо вернуться к тому, чтобы все доходы от собственности учитывать в доходах ЦБ, потому что бюджет уже не дефицитный.

За 2018 г. Сбербанк может распределить 361,3 млрд руб., или 16 руб. на акцию, рассказывал в апреле предправления Сбербанка Герман Греф: это рекордные дивиденды для банка. ЦБ достанется более 180 млрд руб.

ЦБ сообщил в годовом отчете за 2018 г., что получил 434,6 млрд руб. убытка.

В 2017 г. ЦБ впервые за 20 лет получил убыток – 435,3 млрд руб. В 1998 г. убыток был в разы меньше – 27,8 млрд руб.

Центробанк – не тот игрок, которого оценивают по прибыльности, и вопросов к его убыткам у рынка никогда не возникало, удивляется главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Возможно, ЦБ не готов зажимать расходы в будущем на фоне увеличения государственных расходов (по прогнозу – на 10% в 2019 г. по федеральному бюджету) и хотел бы получить источник их финансирования, рассуждает она.

Центральные банки показывают убытки, когда в экономике наблюдается структурный профицит ликвидности, утверждает Набиуллина (передает «Интерфакс»), а прибыль, наоборот, получают тогда, когда ситуация не очень хороша. Набиуллина назвала еще одну причину убытков – санация: сейчас долг Банка непрофильных активов перед ЦБ достигает 1,8 трлн руб., около 40% из них получится вернуть, но остальное придется учесть на балансе: «Так как мы считаем, что санация таких крупных банков у нас практически завершена, этот фактор уйдет в ближайшие годы из баланса».

Представитель Минфина отказался от комментариев.