Экономика / Правила
Статья опубликована в № 4825 от 03.06.2019 под заголовком: Амнистия больше не будет бесплатной

В России начался третий этап амнистии капиталов

На этот раз подать декларацию недостаточно – власти выставили новые требования

«Окно возможностей сильно сужается» – так начинают свой обзор о новом этапе амнистии капитала эксперты юридической фирмы Taxadvisor. Выполнить новые условия будет сложно, говорится и в обзоре PwC: «Третий этап амнистии будет еще менее популярен, чем первые два». Начинается он сегодня, 3 июня, и продолжится до 29 февраля 2020 г.

Продлить амнистию предложил в феврале президент Владимир Путин, 30 мая он подписал закон. По сравнению с двумя предыдущими этапами амнистии ее требования существенно ужесточаются.

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