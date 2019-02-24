Выгоды и подводные камни амнистии капиталов
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6 февраля 2019 г. президент Владимир Путин предложил снова продлить минимум на год амнистию капиталов. Это будет уже амнистия 3.0: как и раньше, ее цель – создание условий для легализации бизнеса и сокращения теневой экономики, а также репатриации капитала и увеличения инвестиций в российскую экономику – хотя бы за счет капиталов, происхождение которых не позволяет без применения механизма амнистии «показать» их в России, либо принадлежащих тем людям, чьи активы не хотят видеть западные финансовые институты. Успешными ли были две первые кампании и стоит ли дожидаться третьей?
Первая амнистия капиталов – амнистия 1.0 – проводилась в России с 1 июля 2015 г. по 30 июня 2016 г. (фактически до 31 декабря 2015 г., но затем срок был продлен еще на полгода). Первоначальный вариант амнистии требовал репатриации имущества, находящегося в странах, не обменивающихся информацией с Россией, но впоследствии требование о репатриации было отменено. Согласно заявлениям официальных лиц ФНС в прессе, в рамках первого этапа декларирования было подано порядка 7200 специальных деклараций, что не оправдало ожиданий законодателей (официальные итоги не раскрывались).
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