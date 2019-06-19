Экономика / Правила
Статья опубликована в № 4836 от 19.06.2019 под заголовком: Страховка от банкротства

Депутаты предлагают страховать работников от банкротства компаний

Расходы бизнеса не вырастут, но платить за обанкротившиеся компании он не хочет

Бизнес может столкнуться с новым видом обязательного социального страхования – на случай невозможности выплатить зарплату из-за банкротства. Такой законопроект во вторник Госдума направила в правительство, указано на сайте комитета по государственному строительству и законодательству. Автор законопроекта – председатель комитета Павел Крашенинников.

Сейчас долги по зарплате, накопившиеся к началу банкротства, погашаются по закону во вторую очередь. Но фактически это седьмая очередь – после пяти очередей текущих платежей и кредиторов первой очереди (компенсация вреда жизни и здоровью) часто работникам ничего не достается, говорит арбитражный управляющий Евгений Семченко. Даже если в конкурсной массе остались деньги, ждать работникам приходится долго – процедура банкротства тянется минимум 13 месяцев, рассказывает он.

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