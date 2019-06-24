Как американские компании обходят пошлины на импорт из Китая

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Американские компании все чаще просят юристов найти лазейки в законодательстве, чтобы не платить или хотя бы уменьшить пошлины на импорт товаров из Китая AFP

Американские компании все чаще просят юристов найти лазейки в законодательстве, чтобы не платить или хотя бы уменьшить пошлины на импорт товаров из Китая, пишет Financial Times. Особой популярностью пользуется лазейка, позволяющая не платить пошлины на товары стоимостью менее $800. Три года назад власти США увеличили этот порог с $200. Но применять ее можно только к одной поставке на клиента в день.

Также импортеры могут попробовать убедить таможенную службу начислять пошлины не по стоимости, по которой они приобрели товар сами, а по которой ранее его купили их поставщики. «При больших объемах это позволяет хорошо сэкономить», – утверждает эксперт по международной торговле из юридической фирмы Sandler, Travis & Rosenberg Эдвард Стейнер. Если товары предназначены для последующего экспорта, они тоже могут не облагаться пошлинами.