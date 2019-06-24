Как американские компании обходят пошлины на импорт из Китая
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Американские компании все чаще просят юристов найти лазейки в законодательстве, чтобы не платить или хотя бы уменьшить пошлины на импорт товаров из Китая, пишет Financial Times. Особой популярностью пользуется лазейка, позволяющая не платить пошлины на товары стоимостью менее $800. Три года назад власти США увеличили этот порог с $200. Но применять ее можно только к одной поставке на клиента в день.
Также импортеры могут попробовать убедить таможенную службу начислять пошлины не по стоимости, по которой они приобрели товар сами, а по которой ранее его купили их поставщики. «При больших объемах это позволяет хорошо сэкономить», – утверждает эксперт по международной торговле из юридической фирмы Sandler, Travis & Rosenberg Эдвард Стейнер. Если товары предназначены для последующего экспорта, они тоже могут не облагаться пошлинами.
- Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
- Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
- {{gift}}