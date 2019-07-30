В Якутии построят культурный кластер дороже «Зарядья»

Статья опубликована в № 4866 от 31.07.2019 под заголовком: Эпос за 18 млрд рублей

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Власти Якутии готовы потратить более 18 млрд руб. на строительство нового культурного кластера в регионе Григорий Сысоев / ТАСС

Власти Республики Саха (Якутия) готовы построить филармонию и Арктический центр культуры и эпоса – по государственно-частному партнерству (ГЧП) за 16,8 млрд руб., вместе с эксплуатацией культурный кластер оценивается в 18,5 млрд руб., следует из проекта распоряжения главы республики, опубликованного на сайте torgi.gov.ru. Построить объект собираются к концу 2023 г., а рассчитываться с инвестором власти будут вплоть до 2030 г.

Глава республики Айсен Николаев подтвердил «Ведомостям» намерение построить центр на таких условиях, а высокую стоимость объяснил тем, что сложнейшее инженерное сооружение будет построено в условиях вечной мерзлоты, причем для региона это «очень серьезный объект»: в нем будет размещена филармония, а также театр «Олонхо» и академический театр «Саха», пространство для изучения эпического наследия народов Севера. Всего площадь объекта, включая и застройку, и территорию, которую надо благоустраивать, составит около 30 000 кв. м, заметил он.